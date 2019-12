Twee medewerkers van de gevangenissen in Vught en Zaanstad zijn gewond geraakt door aanvallen van gedetineerden. De incidenten vonden plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 december, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag.

Op 12 december werd in de de gevangenis in Vught een medewerker in het gezicht geslagen. Die raakte hierbij gewond en is voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest. Aan het eind van de dag kon de medewerker weer naar huis.

Ditzelfde gold voor een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Hij werd op 13 december door een gevangene op het hoofd geslagen. Ook hij kon na onderzoek in het ziekenhuis dezelfde dag weer naar huis.

De gevangenen die de medewerkers aanvielen moesten na de aanvallen een tijd in de isoleercel doorbrengen. Er is geen aangifte tegen ze gedaan. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de aanleiding van de incidenten.

In mei van dit jaar was er ook al een ernstig geweldsincident in de gevangenis in Zaanstad. Een medewerker werd toen door een gevangene van de trap afgetrokken.

Vorig jaar waren er negen meldingen van medewerkers die zijn aangevallen door gedetineerden, zo schreef minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in september aan de Tweede Kamer.