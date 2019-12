Marc van Nimwegen, voormalig hoofdofficier van parket Rotterdam, en Marianne Bloos, voormalig hoofdofficier van het Functioneel Parket zijn ontslagen bij het Openbaar Ministerie (OM), zo is maandag bekendgemaakt. Hun contract wordt per 1 januari beëindigd vanwege het liegen over hun relatie.

Volgens een onderzoekscommissie zijn er aanwijzingen dat er in mei 2011 al sprake was van een "affectieve relatie" tussen Van Nimwegen en Bloos, terwijl dit door hen pas in 2016 is gemeld.

Ook zou de voormalig hoofdofficier van het parket Rotterdam zich hebben bemoeid met het verlenen van een opdracht aan een bedrijf dat software levert. De onderneming is van zijn zwager, waarmee hij zich niet aan de integriteitsregels heeft gehouden. Van Nimwegen was in april al geschorst, Bloos was toen ook al met buitengewoon verlof.

Overigens gaat Van Nimwegen het OM en de onderzoekscommissie aanklagen, is vorige week bekendgemaakt. Volgens de advocaat van Van Nimwegen is het rapport "onzorgvuldig" en "onevenwichtig". Er zou zijn gerommeld met formuleringen en er zou bewijs achter zijn gehouden.