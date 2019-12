In het onderzoek naar Richard R., ook bekend als 'Rico de Chileen', zijn twee jaar lang politie-infiltranten ingezet, maakte het Openbaar Ministerie (OM) maandag duidelijk tijdens een inleidende zitting. R. wordt verantwoordelijk gehouden voor grootschalige drugshandel en het geven van opdrachten tot moorden.

Een van de mannen die wordt gerekend tot de criminele organisatie van 'Rico de Chileen' zou tegen de politie-infiltranten hebben gezegd dat R. "een hele grote jongen" is en hele goede contacten zou hebben in Zuid-Amerika.

R.'s advocaat Leon van Kleef voegde daaraan toe dat infiltranten wapens en drugs aan de organisatie hebben aangeboden en ook deden alsof ze wapens en drugs wilden kopen. "En dat levert alleen de opmerking op dat R. een hele grote jongen is", aldus de raadsman.

De officieren van justitie maakten maandag nog maar eens duidelijk dat zij R. als een "spilfiguur" zien binnen een geoliede organisatie die zich bezighield met de grootschalige handel in cocaïne, het witwassen van de opbrengsten daarvan en het plegen van moorden.

R. leed volgens justitie dankzij de drugshandel een luxeleven en verbleef afwisselend in Dubai, Spanje, Chili en Colombia, waar hij de beschikking zou hebben gehad over villa's en een wagenpark ter waarde van meer dan 1 miljoen euro.

R. zou hebben samengewerkt met maffiabaas

Als het gaat om de handel in drugs vond er volgens het OM "op hoger niveau samenwerking plaats met maffiabaas Raffaele I.". Dit zou blijken uit onderlinge PGP-communicatie. Er wordt in onderlinge gesprekken over telefoons gesproken, maar het OM zegt er niet aan te twijfelen dat het eigenlijk over cocaïne gaat. Zo komen de getallen overeen met de gangbare prijs voor 1 kilo cocaïne en mogen de 'telefoons' niet te lang in pakhuizen blijven liggen.

R. zou de beschikking hebben gehad over corrupte contacten binnen de politie dan wel de douane. Zo zijn er in een woning van R. in Amsterdam in 2016 aantekeningen gevonden met onder meer de naam van een terminalmanager die binnen de haven van Antwerpen verantwoordelijk is voor de veiligheid.

'R. en Taghi trokken samen op bij plegen moorden'

Het OM herhaalde ook voldoende bewijs te zien voor de betrokkenheid van R. bij het laten uitvoeren van liquidaties of voorbereidingen daartoe. Op dit vlak zou er sprake zijn van een samenwerking met Ridouan Taghi.

"Wat wij in dit onderzoek zien, is dat R. en Taghi op hoog niveau overleg voeren en zij in ieder geval samen optrekken bij het afwerken van de lijst van rivalen dan wel vijanden die moeten worden uitgeschakeld", aldus de officieren van justitie. "Gezamenlijk bepalen zij wie welke liquidatie op zich neemt en hoe dit moet worden uitgevoerd", aldus het OM.

Inhoudelijke behandeling in juni gepland

Volgens Van Kleef worden er door het OM veel zaken als feiten gepresenteerd die hij niet als zodanig herkent. de officieren van justitie zouden cherrypicken als het gaat om het halen van informatie uit PGP-berichten.

Het onderzoek is nagenoeg afgerond en de inhoudelijke behandeling staat gepland voor begin juni 2020 en zal vijf dagen in beslag nemen. De eerstvolgende inleidende zitting is op 12 februari. R. zal tot die tijd vast blijven zitten.