De vijf mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van een zedenverdachte in een speeltuin in Assen, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt maandag dat de zaken zijn geseponeerd.

De 32-jarige zedenverdachte overleed op 24 augustus kort na een handgemeen in een speeltuin in de wijk Peelo, waar hij zich schuldig had gemaakt aan een zedendelict. Het vierjarige slachtoffer was de dochter van een van de verdachten.

Nadat de vader had ontdekt wat er zich had afgespeeld, probeerde hij de zedenverdachte uit Assen tegen te houden. Vier andere mannen probeerden de vader te helpen. Zij hielden de man bij zijn armen, benen en onderrug op de grond in bedwang in afwachting van de reeds opgeroepen politie.

De vier mannen probeerden de zedenverdachte rustig te houden. Op het moment dat de politie arriveerde, ontdekten ze dat hij niet meer reageerde. De toegesnelde politie reanimeerde de zedenverdachte, maar hulp mocht niet meer baten. De Assenaar overleed ter plekke.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man met zijn telefoon beeldmateriaal had gemaakt van het zedendelict.