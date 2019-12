De vijf mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een zedenverdachte in een speeltuin in Assen, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt maandag dat de zaken zijn geseponeerd.

De 32-jarige zedenverdachte overleed op 24 augustus in een speeltuin in de wijk Peelo, waar hij zich diezelfde dag schuldig had gemaakt aan een zedendelict. Het vierjarige slachtoffer was de dochter van een van de verdachten.

Nadat de vader had ontdekt wat er zich had afgespeeld, besloot hij de zedenverdachte uit Assen te confronteren. Vier andere mannen schoten de vader te hulp, nadat de Assenaar twee keer had geprobeerd te vluchten. Ze hielden de man bij zijn armen, benen en onderrug op de grond in bedwang in afwachting van de politie.

Op het moment dat de politie arriveerde, ontdekte het viertal dat de zedenverdachte niet meer reageerde. De politie reanimeerde de Assenaar, maar hulp mocht niet meer baten. De man stierf ter plekke. Het vijftal werd opgepakt voor mishandeling, maar een dag later vrijgelaten omdat uit politieonderzoek bleek dat ze de man niet hadden mishandeld.

Zedenverdachte overleden door combinatie van factoren

Het NFI concludeert dat het overlijden kan worden verklaard door een combinatie van bevindingen, namelijk de het in bedwang houden, afwijkingen in het hart en de effecten van de inname van amfetamine en alcohol. Het OM zegt dat de vijf mannen niet wilden of konden voorzien dat de zedenverdachte zou overlijden.

Het optreden van de vijf mannen wordt dan ook gezien als een "gerechtvaardigd burgeroptreden naar aanleiding van een ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit." Burgers mogen in dit soort gevallen aanhoudingen verrichten en afhankelijk van de omstandigheden gepast geweld gebruiken.

Man maakte beeldmateriaal van zedendelict

Uit onderzoek blijkt dat de man uit Assen met zijn telefoon beeldmateriaal had gemaakt van het zedendelict. Er is volgens het OM daarmee voldoende wettig en overtuigend bewijs voor een zedenfeit.

"Het OM is van mening dat als de zaak aan de rechtbank voorgelegd had kunnen worden, er namens het OM gesproken zou kunnen worden van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor een zedenfeit waarbij een vierjarig meisje het slachtoffer was."

De gebeurtenissen hadden volgens burgemeester Marco Out van Assen "een grote impact" op de buurt. Door het mooie weer zaten veel omwonenden buiten toen het zedendelict plaatsvond en de man overleed, vertelde hij destijds.