Alle geldautomaten gaan 's nachts tussen 23.00 en 07.00 dicht om plofkraken tegen te gaan. Dat is een van de maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie, minister Hoekstra van Financiën en de Vereniging van Banken (NVB) maandag aankondigden. De maatregel gaat maandagavond in.

Het gaat om een tijdelijke maatregel. Minder dan twee procent van de geldopnames vindt 's nachts plaats, waardoor de maatregel volgens de NVB beperkte gevolgen heeft voor bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld.

Het uitschakelen van de automaten ervoor dat ze minder toegankelijk zijn, waardoor criminelen minder succes hebben bij een plofkraak.

Naast de nachtsluiting, kondigde de NVB aan geldautomaten met een verhoogd risico voor omwonenden, bijvoorbeeld omdat ze onder een woning zijn geplaatst, zoveel mogelijk te verplaatsen. Daarnaast doet de NVB samen met de politie versneld onderzoek naar een "effectieve maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken."

De maatregelen volgen na een verhoging in het aantal plofkraken dit jaar. In 2019 zijn tot nu toe 71 plofkraken geweest, ten opzichte van 43 in 2018.