Distributiecentra van supermarkten zullen woensdag niet worden geblokkeerd door protesterende boeren, laat advocaat Eric van der Goot maandag namens Farmers Defence Force (FDF) weten. Hij deed zijn uitspraak tijdens het kort geding dat is aangespannen door CBL, de branchevereniging van Nederlandse supermarkten.

"Dat blokkades deel uitmaken van de acties is nepnieuws", aldus Van der Goot. "Vanuit FDF is nooit gesteld dat locaties van leden van CBL worden geblokkeerd. FDF zal zich dan ook tot het uiterste inspannen om blokkades te voorkomen."

De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten had een kort geding tegen de protestbeweging aangespannen vanwege mogelijke blokkades in aanloop naar Kerst. Van der Goot vroeg aan de rechter de vordering niet ontvankelijk te verklaren.

Volgens CBL kan de schade door lege schappen in supermarkten door blokkades oplopen tot in de miljoenen euro's.

Het is niet de eerste keer dat FDF in actie komt. Eerder trokken boeren bijvoorbeeld al twee keer naar het Malieveld in Den Haag, omdat ze niet tevreden zijn met het stikstofbeleid van het kabinet.

FDF vindt dat boeren te zwaar worden gestraft voor de stikstofcrisis waarin Nederland verkeert, waardoor bouwprojecten grotendeels stilliggen.

'Tijdens dynamische acties naar locaties rijden'

Volgens de advocaat van de protesterende boeren gaat het om "dynamische acties", waarbij met trekkers naar nog onbekende locaties wordt gereden.

"Met dynamisch wordt bedoeld: van doel naar doel rijden", aldus Van der Goot. "Omdat het gaat om een groot aantal doelen die meerdere dagen gaan duren, is de boeren gevraagd voldoende eten en drinken, een luchtbed en slaapzak mee te nemen."

Volgens de advocaat is de angst van CBL "ongegrond en niet op feiten gebaseerd" en worden de acties niet op privéterreinen uitgevoerd.

Van der Goot sluit enige hinder, met mogelijk omzetverlies, door de protesten niet uit, "maar dat is juridisch aanvaardbaar". "Mocht het toch tot blokkades komen, dan heeft FDF dat niet in de hand en is het aan de autoriteiten om op te treden."

De rechter probeerde het CBL en FDF tijdens de zitting nader tot elkaar te laten komen, maar slaagde daar niet in. CBL gaf aan dat het best in gesprek wil gaan met boeren, "maar niet met het mes op tafel".

Dinsdag om 11.00 uur doet de rechter schriftelijk uitspraak.