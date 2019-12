Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank van Rotterdam Bekir E. heeft opgelegd voor het doodschieten van de zestienjarige scholiere Humeyra. De rechtbank legde vrijdag veertien jaar cel en tbs op voor doodslag. E. zou volgens de rechtbank in een opwelling hebben gehandeld.

Het OM meent dat er voldoende bewijs is voor voorbedachten rade. "Omdat de rechtbank van mening is dat er sprake is van doodslag in plaats van moord, is de opgelegde gevangenisstraf flink lager dan de twintig jaar die de officier op zitting heeft geëist."

Het gedrag van E. voorafgaand aan het doodschieten van Humeyra wijst volgens de rechtbank niet op een vooropgezet plan. E. zou toen hij Humeyra zag in korte tijd zeer opgewonden zijn geraakt en hebben gehandeld uit woede.

Het Pieter Baan Centrum stelde bij E. een persoonlijkheidsstoornis vast. Ook is hij zwakbegaafd en voldoet hij aan criteria van psychopathie. Omdat de kans op herhaling groot is, kreeg E. naast zijn gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

Humeyra werd al langere tijd lastiggevallen door E.

Humeyra werd op 18 december 2018 doodgeschoten voor haar school, het Rotterdam Designcollege. E. had het meisje toen al langere tijd lastiggevallen en gestalkt.

E. had kortstondig een relatie met Humeyra. Toen zij deze verbrak, kon E. dit niet verkroppen en stuurde hij de scholiere een grote hoeveelheid berichten, waaronder doodsbedreigingen. Hij zou ook boos zijn geweest dat Humeyra hier meerdere keren aangifte van heeft gedaan. Ook zou ze volgens hem hebben gelogen over haar leeftijd, waardoor E. naar eigen zeggen als pedofiel werd gezien.

Hoewel Humeyra meerdere keren onder meer de politie om hulp heeft gevraagd, heeft ze deze hulp nooit gekregen. De politie en het OM hebben hierin ernstig tekort geschoten, stelde de Inspectie Veiligheid en Justitie eerder in een vernietigend rapport.

De rechtbank stelde dat dit rapport een frustrerend beeld geeft, maar dat de schuld van de dood van Humeyra volledig bij E. ligt.