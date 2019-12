Advocaat André Seebregts heeft maandag verzocht zijn aanstelling als raadsman van Gökmen T. door de rechtbank in Utrecht te herroepen. Volgens Seebregts is de man die op 18 maart een aanslag pleegde op een tram in Utrecht voldoende in staat zijn eigen belangen te behartigen.

De 38-jarige T. kreeg in november een advocaat toegewezen omdat de rechtbank op basis van het rapport van het Pieter Baan Centrum concludeerde dat er sprake was van een "gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens".

De rechtbank zei dan het recht te hebben tegen de wil van T. een advocaat aan te stellen. T. liet eerder op de eerste zitting in juli weten geen democraat te zijn en de rechtbank niet te erkennen. Daarom wilde hij ook geen raadsman.

Seebregts (te zien op de foto), maakte maandag duidelijk dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking bij T. en dat hij goed in staat is het proces tegen zijn persoon te volgen. Hij weet wat zijn rechten zijn en dat hem levenslang boven het hoofd hangt.

De officieren van justitie sloten zich aan bij de woorden van Seebregts. Ook zij vragen de beslissing van de rechtbank te herroepen.

Man is niet verschenen op zitting

T. moest maandag verplicht verschijnen, maar hij verzette zich daar zo hevig tegen dat er volgens de rechtbank "dusdanig geweld" nodig was om de man naar Utrecht te vervoeren dat hiervan af werd gezien.

Het Openbaar Ministerie (OM) voegde daaraan toe dat het toepassen van dit geweld er mogelijk voor zou zorgen dat er geen normaal gesprek met T. te voeren zou zijn.

Er werd niet besloten om de man alsnog te verplichten te komen en dat leidde tot verontwaardigde reacties van nabestaanden.

Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten 19-jarige Roos bijstaat laat weten dat de vader "verbijsterd is over het feit dat het bevel medebrenging niet verder wordt gehandhaafd. Hij krijgt het idee dat de verdachte de regie voert in het strafproces".

Man zegt vanuit geloof te hebben gehandeld

De 38-jarige T. heeft bekend dat hij in maart van dit jaar het vuur heeft geopend in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hij schoot ook buiten het voertuig op auto's en omstanders.

De man zegt te hebben gehandeld vanuit zijn geloof in Allah en het feit dat westerlingen moslims doden.

Door het vuurwapengeweld kwamen in totaal vier personen om het leven. Een vrouw van 19 en twee mannen van 28 en 49 stierven ter plekke. Een 74-jarige man uit De Meern overleed tien dagen later aan zijn verwondingen.

Het OM zei maandag definitief uit te gaan van een terroristische daad en legt T. viervoudige moord met een terroristisch oogmerk ten laste net als pogingen daartoe en bedreigingen met een terroristisch oogmerk.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt plaats op 2, 3, 5 en 6 maart.