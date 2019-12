Shurandy S. heeft maandag 28 jaar cel opgelegd gekregen voor het liquideren van de broer van kroongetuige Nabil B. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een hogere straf opgelegd dan de rechtbank eerst deed, mede doordat de man "buitengewoon kil, berekenend en genadeloos heeft gehandeld".

"Hij is al maanden tevoren benaderd om tegen betaling van 100.000 euro een liquidatie uit te voeren. Hij heeft zich daartoe onmiddellijk in een split second bereid verklaard", aldus het vonnis.

De rechtbank legde in de eerste aanleg 20 jaar cel op in plaats van de toen ook gevraagde 28 jaar voor de moord op Reduan B. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de hoge straf omdat de man met het liquideren van de broer van de kroongetuige een "aanslag op de rechtsstaat" heeft gepleegd. De rechtbank ging daar destijds niet in mee, omdat S. niet wist wie hij moest liquideren. Het hof stelt echter nu dat de onwetendheid van S. van ondergeschikt belang is.

De man deed eerst een voorverkenning en drong uiteindelijk op 29 maart 2018 het bedrijf van Reduan B. binnen. Daar is het slachtoffer doodgeschoten. De familie van de kroongetuige is na de moord ondergedoken en leeft met zware beveiliging.

S. heeft nooit willen zeggen wie hem de opdracht gaf, maar justitie denkt dat de groep rondom de voortvluchtige Ridouan Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki verantwoordelijk is. Nabil B. heeft namelijk meerdere verklaringen over hen afgelegd en zes dagen nadat dit bekend is gemaakt, werd zijn broer Reduan B. onder vuur genomen.