Tijdens de protestacties van woensdag mogen boeren geen distributiecentra van supermarkten blokkeren, oordeelt de rechter dinsdagochtend. Als Farmers Defence Force woensdag toch distributiecentra platlegt, moet het een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.

De boeren mogen van de rechter wel actie voeren en "enige hinder" is niet te voorkomen. "Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren", aldus de rechter. Maar distributiecentra mogen van de rechter dus niet "platgelegd" worden.

Volgens de rechter zouden de gevolgen van het blokkeren van distributiecentra groot zijn, doordat supermarkten, maar ook zorginstellingen zouden worden gedupeerd.

De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) had een kort geding aangespannen tegen Farmers Defence Force (FDF), vanwege de aangekondigde acties.

FDF zegt in beroep te gaan, beroep niet ingediend

FDF meldt op Facebook in beroep te gaan. De actiegroep roept boeren op om af te zien van "iedere actie" bij distributiecentra van supermarkten, totdat in hoger beroep uitspraak is gedaan. Ook roept FDF op om niet bij supermarkten zelf te protesteren.

Het is nog onduidelijk of de boeren woensdag wel op andere manieren gaan protesteren.

Als er inderdaad een hoger beroep wordt ingediend, dan dient dat voor het gerechtshof Leeuwarden. Volgens een woordvoerder van het gerechtshof is door FDF een aankondiging gedaan van het hoger beroep, maar is dat nog niet ingediend. FDF is niet bereikbaar voor commentaar.

Schade bij blokkades zou miljoenen euro's zijn

Volgens CBL zouden de acties voor lege schappen in supermarkten zorgen en daardoor zou de schade oplopen tot in de miljoenen euro's.

De advocaat van Farmers Defence Force stelde maandag tijdens het kort geding dat de mogelijke blokkades "nepnieuws" waren. Volgens hem is dat nooit zo gesteld, ondanks dat FDF in meerdere media heeft laten weten de voedselvoorziening plat te willen laten leggen.

Volgens de advocaat gaan de boeren woensdag "dynamische acties" houden, waarbij "van doel naar doel" wordt gereden.

Boeren niet tevreden over prijs van producten

Later op de dag meldde de NOS, op basis van een brief naar gemeenten, dat de boeren woensdag bij 45 distributiecentra van onder meer Jumbo, Albert Heijn, ALDI en Lidl willen protesteren.

De boeren willen woensdag actievoeren bij distributiecentra, omdat ze niet tevreden zijn over de stikstofregels die ze van het kabinet krijgen opgelegd. Daarnaast willen ze een betere prijs voor hun producten.