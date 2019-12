Bij een ongeval met een politieauto in het Brabantse Riethoven is in de nacht van zondag op maandag een automobilist om het leven gekomen. De man reed in een voertuig dat hij kort daarvoor in Waalre had gestolen en werd vlak daarna door agenten gespot.

De politie meldt op Twitter dat agenten na een melding van de autodiefstal het voertuig in hun vizier kregen en erachteraan gingen. Na een bocht zou de man echter stil hebben gestaan in het midden van de weg en kon de botsing niet meer voorkomen worden.

Door de klap van de aanrijding werd de man uit de auto gelanceerd, waarna de toegesnelde agenten hem hebben geprobeerd te reanimeren. Hun pogingen mochten niet meer baten. Het is niet duidelijk hoe zij er zelf aan toe zijn.

Volgens het protocol van de Rijksrecherche doet een team van verkeersspecialisten uit een andere politie-eenheid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.