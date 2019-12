Een burenruzie aan de Prinses Margrietstraat in Deventer is zondagavond geëscaleerd tot vechtpartij. De politie kwam in groten getale ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Een persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, acht mensen moesten mee naar het bureau.

Volgens persbureau District8 en De Stentor heeft de Marechaussee de politie ondersteund met de ingreep.

Er zouden geen steek- of vuurwapens zijn gebruikt, betrokkenen zouden voorwerpen waar zij hun hand op konden leggen hebben gepakt.

Het is onduidelijk waardoor de ruzie tot stand kwam. Ook is niet bekend of de gearresteerden omwonenden zijn.