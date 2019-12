Een groep van tientallen Friezen uit Burgum en omstreken houdt zondagavond een wake bij het detentiecentrum in Zeist voor een Afghaans gezin dat uitgezet dreigt te worden, meldt RTV Utrecht.

De groep is met een bus afgereisd naar het detentiecentrum om steun te betuigen de familie, die sinds vier jaar in Burgum woont.

Aanwezigen houden een wake, zingen liederen en wandelen rond het detentiecentrum. De actie is door de lokale kerk in Burgum georganiseerd.

Het betreffende gezin is vanuit Burgum naar Zeist verplaatst omdat het is uitgeprocedeerd en niet in aanmerking komt voor een kinderpardon.

Familie bekeerd tot christendom

Hoewel de familie tot het christendom bekeerd zou zijn, gelooft de Immigratie- en Naturalisatiedienst hun verhaal niet, schrijft Omroep Fryslân. Daarom dreigen ze teruggestuurd te worden naar Afghanistan.

Dinsdagochtend vroeg werd het gezin overgeplaatst naar Zeist. De familie bestaat uit een vader, moeder, twee dochters (11 en 13) en drie zoons (19, 15 en 5).

De uitzetting maakt veel los in Burgum en de basisschool waar het jongste kind in groep 2 zat, schrijft de Leeuwarder Courant. Het gezin zou volgens de gemeenschap in Burgum te veel vernederlandst zijn om terug te keren.

Dominee maakt zich zorgen

Dominee Marco Buitenhuis heeft verschillende leden van de familie gedoopt en zegt dat het gezin een groot risico loopt in Afghanistan.

"De Nederlandse overheid zegt: dit zijn geen christenen, maar ze zijn trouwe bezoekers van onze kerk. We hebben zondagmiddag nog samen het avondmaal gevierd. Als ze in Afghanistan ook maar het vermoeden hebben dat ze christelijk zijn, lopen ze daar gevaar’’, aldus Buitenhuis tegen de Leeuwarder Courant.