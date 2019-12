In een afvalcontainer aan de Schepenmakersdijk in Edam is zondag om 11.30 uur een lichaam aangetroffen. De politie heeft de zaak onderzocht en meldt zondagavond op Twitter dat er geen sprake is van een misdrijf.

De overleden persoon is geïdentificeerd en is volgens de politie een 39-jarige man uit Muntendam. Een zegsvrouw van de politie laat NU.nl weten dat bekend was dat de man een "zwervend bestaan" leidde en dus geen vaste verblijfplaats had.

Over de doodsoorzaak kon de politie niets zeggen. "Het kan een noodlottig ongeval zijn geweest, maar onze taak is om te onderzoeken of het een misdrijf was; en dat is het niet", aldus de zegsvrouw.

Lichaam gevonden in minicontainer

Het lichaam werd zondagochtend gevonden in een kunststof minicontainer (ook wel kliko- of rizocontainer genoemd) op een binnenplaats van een monumentaal vergadercentrum van het waterschap, aldus het Noordhollands Dagblad.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werd kort na de vondst ingeschakeld om het lichaam te onderzoeken.

"Het NFI kan onderzoek doen naar het lichaam zonder sporen te wissen", zei een woordvoerder van de politie. "Je krijgt maar één keer de kans om dit goed te doen, vandaar dat het tijd in beslag neemt."

Politie doet onderzoek naar het gevonden lichaam (Beeld: Pro Shots).