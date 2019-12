De meeste organisaties binnen het Landbouw Collectief nemen nadrukkelijk afstand van de 'jodenuitspraak' van de Farmers Defence Force. Veel partijen vinden dat bestuurslid Mark van den Oever de uitspraak terug moet nemen omdat zijn uitlating de boerenprotesten niet ten goede komt.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de verschillende leden van het Landbouw Collectief. In dit gezaghebbende platform hebben alle Nederlandse boerenorganisaties zich verenigd om met de overheid te praten over de stikstofcrisis.

LTO Nederland, Agractie, fruittelersbond NFO, netwerk Grondig, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Federatie Vleesveestamboeken en jongerencollectief NAJK vinden de vergelijking ongepast en misplaatst. De andere vier organisaties binnen het Landbouw Collectief waren zondag niet voor commentaar bereikbaar.

Van den Oever stelde vrijdag tijdens een protest in het provinciehuis in Den Bosch dat "we 75 jaar geleden ook hebben gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet naderhand zeggen: Wir haben es nicht gewusst".

'Deze uitspraak getuigt van nul historisch besef en empathie'

De uitspraken van Van den Oever leidden zaterdag tot veel ophef. Behalve LTO Nederland, de grootste organisatie binnen het Landbouw Collectief, veroordeelde ook de directeur van het Nederlandse herinneringskamp Vught de uitspraak. "Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie", aldus directeur Jeroen van den Eijnde.

Ook de Joodse belangenorganisatie CIDI reageerde furieus. "Beschamend", meldde directeur Hanna Luden op Twitter. "Holocaust als het ultieme kwaad zien, maar niet weten noch snappen wat het echt was en wat het allemaal heeft veroorzaakt. Houd de Holocaust weg van onze politieke discussies. Respecteer de herinnering aan de omgekomenen en overlevenden."

Farmers Defence Force blijft achter de uitspraak staan

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief wil zelf zondag niet reageren op de gewraakte uitspraken van het Farmers Defence Force. "We trekken met dertien organisaties samen op om met de overheid een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem", stelt zijn woordvoerder desgevraagd. "Alle uitspraken die de bestuursleden van de organisaties buiten deze context doen, zijn nadrukkelijk voor rekening van de organisaties zelf. Het Landbouw Collectief is geen partij in deze discussie."

Farmers Defence Force liet zaterdagavond in een korte reactie weten dat het "nooit de bedoeling geweest is om mensen te kwetsen". Maar de protestorganisatie blijft wel achter de 'jodenuitspraak' van Van den Oever staan.

'We doelen op jaren dertig, niet op Holocaust'

"Wij hebben niet op de Holocaust en de vernietigingskampen gedoeld", licht een woordvoerder desgevraagd zondag toe. "Maar de vergelijking verwijst meer naar de jaren dertig, toen een minderheid de schuld kreeg van alle problemen waar Duitsland mee kampte. Dat mechanisme van een bepaalde groep die langzaam wordt weggeduwd uit de samenleving zie je historisch gezien vaak terug in tijden van crisis."

De zegsvrouw beklemtoont dat de voorman van Farmers Defence Force zijn stelling niet kan onderbouwen met feiten, maar dat hij "een heel naar gevoel probeert over te brengen waar veel Nederlandse boeren op dit moment onder gebukt gaan". De actiegroep stelt ook het jammer te vinden dat de andere leden van het Landbouw Collectief niet eerst in gesprek zijn gegaan met Farmers Defence Force alvorens de uitspraken in de media te veroordelen.