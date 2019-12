Alle 25 klimaatactivisten die zaterdag zijn opgepakt bij een protest op Schiphol zijn later die avond weer vrijgelaten, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zondagochtend. Het is verder aan het Openbaar Ministerie (OM) om te beoordelen of de demonstranten vervolgd worden.

Eén persoon wordt verdacht van vernieling. De andere activisten werden opgepakt omdat ze een verordening overtraden.

Ze demonstreerden in de aankomsthal van Schiphol, maar de gemeente had hier geen toestemming voor gegeven. Locoburgemeester Jurgen Nobel kondigde in de loop van zaterdagmiddag daarom een noodbevel af. De demonstranten zijn vervolgens door de marechaussee naar buiten gesleept.

Aan het eind van de middag werden alle actievoerders die zich nog in de hal bevonden met bussen verplaatst naar een andere locatie. Zij hebben een gebiedsverbod gekregen van 24 uur.

Het protest, dat georganiseerd is door Greenpeace, duurt nog tot en met zondag. Het hoofdprogramma vindt plaats op het plein buiten naast de hal. Volgens de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee verloopt het protest op dit moment zonder ongeregeldheden.