Vanaf zondag geldt er een nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer. Bij de NS rijden er op diverse trajecten meer treinen. Het spoorboekje is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer per minuut ingedeeld, maar per tien minuten.

Het voordeel van deze indeling is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast en er "weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor" gecreëerd wordt, aldus spoorbeheerder ProRail.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 15 december zijn voor drie verschillende trajecten. Zo rijden tussen Amersfoort en Utrecht zes in plaats van vier intercity's per uur en rijden er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. In de zomer rijden meer treinen tussen Zandvoort en Haarlem.

Verder worden enkele goederentreinen langer gemaakt om doelmatiger gebruik te maken van het spoor. Deze treinen hadden een gemiddelde lengte van 650 meter. ProRail gaat de lengte van enkele goederentreinen uitbreiden naar 740 meter.

'Grens maximale spoorcapaciteit komt in zicht'

De spoorbeheerder hoopt dat hiermee beter kan worden geconcurreerd met het wegtransport. "Dit past bij de ambitie van de goederensector om de omvang van het vervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030."

"De capaciteit van het spoor nadert haar grenzen sneller dan gedacht", aldus ProRail. Aan de hand van de wensen van de 34 gebruikers moest een grote puzzel worden gelegd "om de beschikbare ruimte op 7.000 kilometer spoor en ruim vierhonderd stations te verdelen".

Aantal treinreizigers blijft hard groeien

De groei van het treinverkeer is merkbaar voor de planners, zegt de spoorbeheerder. "Het piept en kraakt bij het maken van een nieuwe dienstregeling."

De NS meldde vorige week al dat het aantal treinreizigers hard groeit. Daarom verwacht het spoorbedrijf dat de maximale capaciteit van het spoor al in 2027 in zicht komt. Dat is jaren eerder dan verwacht.