Het KNMI heeft voor de vroege zondagochtend code geel afgegeven in grote delen van Nederland. Zowel het Waddengebied als zuidelijke en kustprovincies moeten rekening houden met harde windstoten tot 95 kilometer per uur. Het wordt maximaal 8 graden.

Voor de kustprovincies en het Waddengebied geldt code geel tot ongeveer 7.00 uur, landinwaarts blijft het twee uur langer slecht weer door dreigende hagel- en onweersbuien. Alleen in Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland lijkt het een rustige zondag te worden.

De buien verlaten in de loop van de dag via het oosten het land, waarna het vrijwel overal droog wordt. Pas laat in de middag drijven nieuwe buien het land binnen, die in het noorden en westen van het land voor hagel en onweer kunnen zorgen.

Dat weerbeeld blijft hetzelfde tot diep in de nacht van zondag op maandag. Dan klaart het langzaam op en wordt het droog. Vooralsnog lijkt volgende week grijs van start te gaan.