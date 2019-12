Turkije heeft mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke informatie in handen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over Turkse asielzoekers in Nederland, meldt de dienst zaterdagavond. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen "om hun veiligheid te waarborgen", aldus de IND.

Volgens RTL Nieuws is er een Turkse advocaat, die voor EU-landen en Nederland werkt, opgepakt. De advocaat droeg "gevoelige dossiers" met zich mee. Hij zou verhalen van Turkse vluchtelingen voor de Nederlandse ambassade checken.

De IND bevestigt op de site dat er een Turkse vertrouwenspersoon is gearresteerd. "Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Turkse autoriteiten nu beschikking hebben over zijn vertrouwelijke informatie."

De dienst zegt niet hoeveel gedupeerden er zijn en houdt het bij "een zeer beperkt aantal zaken". Alle betrokken aanvragers zijn op de hoogte gesteld.

RTL Nieuws schrijft dat het gaat om aanhangers van Fethullah Gülen, die volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan achter een coup zit in 2016. Aanhangers van de geestelijke kunnen in het land worden vervolgd en maken daarom in de EU kans op asiel.