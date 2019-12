Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, heeft bij Omroep Brabant verontwaardigd gereageerd op een uitspraak van de frontman van Farmers Defence Force. Boerenleider Mark van den Oever vergeleek de positie van de boeren met die van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt", zei Van den Oever vrijdag tijdens een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. "Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet naderhand zeggen: Wir haben es nicht gewusst."

Ondanks kritiek op zijn uitspraak, deed Van den Oever later op de dag geen afstand van de uitspraken. "Het lijkt er toch een beetje op? Grote woorden zijn soms nodig."

"Onvoorstelbaar dom", noemt directeur Jeroen van den Eijnde de vergelijking van de frontman in gesprek met Omroep Brabant. "Deze uitspraak getuigt van nul procent verstand, nul procent historisch besef en nul procent empathie. Dit doet de boerenzaak duidelijk geen goed."

Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de drie concentratiekampen in Nederland. Het is nu een herdenkingsplaats met een museum.