In het Noord-Limburgse Heijen is zaterdag bij de A77 een wolf gespot. Dat is bijzonder, want in Limburg is pas twee keer eerder een wolf gesignaleerd, aldus Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt van de zoogdierenvereniging.

"Het is heel opvallend dat een wolf in Limburg is gespot. Het is nu het seizoen waarin puberwolven hun roedel verlaten en op zoek gaan naar een nieuw leefgebied. In Duitsland is het aantal wolvenroedels sinds 2000 gestegen van één roedel naar 105 roedels, dus het is niet zo verwonderlijk dat sommige wolven dan ook Nederland aandoen", aldus Lelieveld.

De vereniging Wolf in Nederland heeft de provincie Limburg ook op de hoogte gesteld van de komst van de wolf. Vanwege het Interprovinciaal Wolvenplan, dat begin dit jaar is opgesteld, stellen provincies elkaar op de hoogte van de locatie van de wolf als deze in Nederland is gesignaleerd. Op die manier kan er een gezamenlijk wolvenplan worden opgesteld als de wolf zich in Nederland zal vestigen.

In Nederland worden sinds een aantal jaar steeds meer wolven gesignaleerd. Sommige zwerven door Nederland en vertrekken weer naar andere landen, maar sommige wolven stichten ook echt hun roedels. In februari vestigde de eerste Nederlandse wolvin in 140 jaar zich officieel in Nederland en in juni werden haar eerste welpjes geboren. Hoeveel wolven er precies op dit moment door Nederland trekken is lastig in te schatten, aangezien ze zich vaak over de landgrenzen verplaatsen.

Bij de laatste telling in augustus zijn drie volwassen wolven geregistreerd. Volgende week volgt een officiële update over het aantal wolven in Nederland.