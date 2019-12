Tientallen demonstranten die zich zaterdag in het kader van een klimaatactie van Greenpeace op Schiphol Plaza hebben gestationeerd, zijn een voor een weggesleept door de Koninklijke Marechaussee. Inmiddels zijn meer dan 25 mensen gearresteerd.

De gemeente Haarlemmermeer kondigde om 14.30 uur een noodbevel af, waardoor de weggehaalde demonstranten met bussen naar een locatie buiten Schiphol konden worden gebracht. Het grootste gedeelte van de demonstranten is inmiddels afgevoerd.

Nog enkele mensen zitten op hoogte vastgeketend aan palen. Een speciale eenheid van de Marechaussee gaat hen losmaken.

De demonstratie bij Schiphol Plaza begon buiten en verplaatste zich rond 11.00 uur naar binnen. Burgemeester Marianne Schuurmans gaf de demonstranten daarna tot 12.00 uur de tijd om Schiphol Plaza te verlaten, wat niet gebeurde. Sinds 15.15 uur worden demonstranten in een hoog tempo uit de hal afgevoerd.

Buiten Schiphol Plaza staan tientallen mensen om de demonstranten die afgevoerd worden toe te juichen. Er zijn ook demonstranten van klimaatgroep Extinction Rebellion aanwezig. Dit alles onder toeziend oog van de marechaussee, handhavers en politie te paard.

Demonstranten willen minder vluchten op Schiphol

De demonstranten zijn op Schiphol Plaza voor het zogenoemde 'Protestival' van Greenpeace.

Greenpeace ziet graag dat het aantal vluchten op Schiphol krimpt, dat korteafstandvluchten worden vervangen door treinreizen en dat de prijzen van vliegtickets omhooggaan. Ook willen ze niet dat Lelystad Airport voor vakantievluchten gebruikt gaat worden.

Zaterdagochtend hadden activisten van Greenpeace al een groot spandoek met de tekst 'Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij' over een reclamebord gehangen. Dat was wel weer vrij snel verwijderd, meldt NH Nieuws.

Het spandoek dat Greenpeace op Schiphol had opgehangen. (Foto: Marten van Dijl/Greenpeace)



Schiphol wil in 2030 klimaatneutraal zijn

Een woordvoerder van Schiphol laat weten de luchthaven de actie betreurt aangezien de luchthaven eerder een klimaatplan heeft gepresenteerd. "Dat hebben wij ook besproken met Greenpeace", aldus de woordvoerder. In dat klimaatplan staat onder meer dat de luchthaven het doel heeft in 2030 emissievrij te zijn en in 2050 CO2-vrije luchtvaart wil.

Ook ontkent Schiphol de claim van Extinction Rebellion dat er 40.000 extra vluchten bijkomen. "De minister (Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, red.) heeft in juli aangegeven dat dat mogelijk is, maar de exacte uitwerking daarvan moet nog komen. Het is helemaal geen vaststaand feit", zegt de woordvoerder van Schiphol.

In juli besloot het kabinet dat het aantal vluchten op Schiphol vanaf 2020 naar 540.000 per jaar mag groeien - 40.000 meer dan in de huidige situatie - op basis van de beschikbare milieuruimte. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met geluidsoverlast en hinder voor omwonenden.

Schiphol zegt dat nog niet bekend is of en met hoeveel vluchten per jaar er volgend jaar zal worden uitgebreid.