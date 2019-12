De vermiste 26-jarige vrouw en haar veertien maanden oude zoon uit Ede zijn weer terecht, meldt de politie zaterdag. Vanwege de urgente vermissing van het tweetal werd vrijdag een AMBER Alert verzonden.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat het tweetal in de nacht van vrijdag op zaterdag is gevonden. Waar dit was, is nog niet duidelijk. De politie komt later op de dag met meer informatie. Wel bekend is dat moeder en zoon in goede gezondheid zijn aangetroffen.

De twee waren vrijdag om 10.00 uur met onbekende bestemming vertrokken vanuit Ede. Zij werden diezelfde ochtend voor het laatst gezien in Utrecht.

In de avond werd besloten een AMBER Alert te verzenden. Een AMBER Alert wordt alleen verstuurd als er wordt gevreesd voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende digitale kanalen en is ook te zien op reclameborden.