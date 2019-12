's Ochtends trekken er wolken vanuit het zuiden weg via het oosten, waarna het wisselend bewolkt is in het hele land. Aan zee kan een stormachtige westenwind waaien.

Het kwik stijgt zaterdag niet hoger dan 7 graden.

Vanaf zee kunnen er enkele regenbuien vallen en in de nacht naar zondag trekt er opnieuw een regengebied over.

In de nacht van zaterdag op zondag is het ook mogelijk om vallende sterren te zien. De meeste bewolking wordt pas laat in de nacht verwacht en voor die tijd zou de meteorenzwerm Geminiden zichtbaar kunnen zijn.