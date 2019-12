De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) negeerde belangrijke papieren van een Bahreinse asielzoeker, waarin hij aantoonde dat terugkeren naar zijn thuisland gevaarlijk voor hem zou zijn. Dat schrijft de NOS vrijdagavond op basis van een rapport door de Inspectie Justitie en Veiligheid. De IND besloot de man uit te zetten, waarna hij in zijn thuisland direct een levenslange celstraf kreeg.

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde in maart een onderzoek in naar de uitzetting van de Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed Al Showaikh. Voordat hij de cel in ging, zou hij volgens Amnesty International en Vluchtelingenwerk ook zijn gemarteld.

Al Showaik was naar Nederland gevlucht omdat hij vreesde te moeten boeten voor de politieke activiteiten van zijn broer, die zich verzette tegen het regime van Bahrein. Deze broer was al eerder naar Duitsland gevlucht en kreeg hier asiel. In zijn thuisland wordt de activist als terrorist beschouwd.

Het onderzoek focuste niet op of Al Showaik wel of niet asiel had moeten krijgen in Nederland, maar alleen of de IND zich aan de regels had gehouden. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) hield destijds vol dat Nederland niet had kunnen weten dat Al Showaik de cel in zou gaan, maar Amnesty en Vluchtelingenwerk zijn het hier niet mee eens.

Asielzoeker wilde uitgezet worden naar Iran

In het rapport staat volgens de NOS ook dat Al Showaik vier dagen voor zijn deportatie opgesloten werd, om te voorkomen dat hij zou vluchten. Hij wilde zelf uitgezet worden naar Iran in plaats van Bahrein, wat luchtvaartmaatschappij KLM zou hebben geweigerd omdat zij dachten dat Al Showaik niet toegelaten zou worden in het land.

Een dag voor zijn uitzetting ontving de asielzoeker documenten van zijn familie waarmee hij hard zou kunnen maken dat hij gevaar zou lopen in Bahrein. Deze documenten waren in het Arabisch. De IND keek niet naar de papieren en zou menen dat Al Showaik de papieren eerder had kunnen indienen.

Vluchtelingenwerk meent dat het rapport 'cruciale fouten' bij de IND laat zien en dat de dienst 'heeft nagelaten onderzoek te doen naar het gevaar waarvoor Al Showaik zijn land ontvluchtte'.

De Inspectie Justitie en Veiligheid was niet bereikbaar voor reactie.