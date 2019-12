Het CDA is vrijdagavond uit de coalitie van de Provinciale Staten in Noord-Brabant gestapt. De partij zegt te veel van mening te verschillen met de coalitiepartijen over het stikstofbeleid.

Tijdens een stemming over een deadline voor de boeren om aan de stikstofnormen te voldoen, stapte de partij op. Het CDA wil van deze deadline afzien.

VVD, GroenLinks, D66 en PvdA waren de enige partijen die het stikstofbeleid steunden en verliezen nu een meerderheid. Het CDA botst al maanden met de partijen over deze kwestie.

In een verklaring op Twitter schrijft CDA Brabant dat de partij in deze coalitie onvoldoende voor de Brabantse boeren kan betekenen. "We hebben het debat na debat, voorstel na voorstel, geprobeerd, maar kregen helaas geen ruimte. Daarom trekken we deze conclusie."

Ook binnen de partij zorgt de stikstofkwestie voor een tweestrijd. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot hebben in november hun ontslag ingediend bij de Provinciale Staten omdat zij met hun partij van mening verschillen.

Vrijdag protesteerden tientallen boeren bij het provinciehuis in Den Bosch, voorafgaand een urenlang debat.