Er is een Amber Alert uitgegaan voor de eenjarige Novan Roseboom en zijn moeder Rowena van der Veen (26). De twee komen uit Ede en worden sinds vrijdag 10.00 uur vermist. Ze zijn voor het laatst gezien in Utrecht.

De politie maakt zich zorgen om de twee. De moeder draagt de kleding die te zien is op de foto.

AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als wordt gevreesd voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende digitale kanalen en is ook te zien op reclameborden. Een AMBER Alert wordt gemiddeld één tot twee keer per jaar ingezet.

Dit is de vierde Amber Alert die dit jaar is verstuurd.

