Thijs H., de man die wordt vervolgd voor het doodsteken van drie wandelaars in Scheveningen en Heerlen, is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dit hebben deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) bevonden na onderzoek naar zijn psyche, meldt 1Limburg vrijdag.

De 28-jarige heeft tijdens eerdere zittingen al uitgelegd dat hij "opdrachten kreeg van kentekens en nieuwsberichten". Als hij geen drie mensen zou doden, zou zijn familie wat overkomen.

De deskundigen adviseren de rechtbank dan ook een tbs-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Hoewel de rechtbank theoretisch gezien kan besluiten dit advies naast zich neer te leggen, worden adviezen van het PBC vaak wel overgenomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet reageren op de berichtgeving en zal pas dinsdag tijdens een regiezitting in de zaak het PBC-rapport ter sprake brengen. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Maastricht.

Justitie liet eerder weten te twijfelen aan het psychoseverhaal van de verdachte. Zo waren zoekopdrachten als 'hoe hou ik de rechtbank voor de gek?' op zijn computer gevonden. Van de man is bekend dat hij is eerder behandeld door de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht.

'Uiterst pijnlijk voor nabestaanden'

De nabestaanden van de 56-jarige vrouw die in Den Haag werd doodgestoken, worden bijgestaan door advocaat Sébas Diekstra. De advocaat wil ook niet inhoudelijk op de informatie reageren, maar laat wel weten dat hij het voor de nabestaanden pijnlijk vindt dat er weer informatie uit de strafzaak blijkt te zijn gelekt. "De nabestaanden hebben mij laten weten dat zij hopen dat onderzocht zal worden waar deze informatie vandaan komt."

H. stak op 4 mei in de Scheveningse Bosjes een 56-jarige vrouw dood. Drie dagen later doodde hij een 63-jarige vrouw en 68-jarige man. De slachtoffers waren willekeurig, H. kende ze niet.