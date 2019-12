De Utrechtse Uithoflijn is zaterdagmiddag na anderhalf jaar vertraging en een budgetoverschrijding van miljoenen euro's officieel geopend. De dienstregeling van de nieuwe tram gaat maandag in.

De ontwikkeling van de Uithoflijn kreeg in 2012 al groen licht. In die tijd reed er tussen het centrum van de Domstad en het universiteitsterrein Utrecht Science Park één buslijn die dagelijks 25.000 studenten en andere passagiers vervoerde. Het doel van de nieuwe tramlijn is om deze bussen compleet te vervangen en plaats te bieden aan nog meer reizigers.

Vanaf maandag gaat de Utrechtse tramlijn ook daadwerkelijk de buslijn vervangen. De tram zal vanaf die dag elke doordeweekse dag om 6.00 uur vertrekken en tot 22.00 uur rijden. In de weekenden rijdt de tramlijn niet.

De trams rijden vanaf maandag tien keer per uur in beide richtingen. In de loop van 2020 moet het aantal trams verhoogd worden naar twaalf trams per uur in allebei de richtingen.

Tramlijn had in juli 2018 moeten rijden

Volgens de oorspronkelijke planning had de eerste tram van de Utrechtse Uithoflijn al in juli 2018 moeten rijden. Twee jaar eerder, in november 2016, werd begonnen met de aanleg van de tramlijn.

Een jaar later liep het project vertraging op vanwege de verbouwing van het stationsgebied in Utrecht. Daardoor konden bepaalde delen van de tramlijn niet volgens de oorspronkelijke planning worden opgeleverd. In januari 2018 werd bekend dat het project anderhalf jaar vertraging zou oplopen en dat de nieuwe tramlijn 84 miljoen euro duurder zou uitvallen.

Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer en de Utrechtse Rekenkamer kwam naar voren dat de aansturing van het project door de gemeente en de provincie vanaf het begin tekort is geschoten. Zij zouden onvoldoende hebben samengewerkt.

De Uithoflijn gaat tien keer per uur naar het Utrecht Science Park en centraal station rijden. (Foto: Pro Shots)

'Miljoenen euro's aan onterechte betalingen'

Eind januari van dit jaar schreef het AD dat er bij het project mogelijk ook voor 10 miljoen euro aan onterechte betalingen zijn gedaan aan bouwbedrijf BAM. Uit een controle van de jaarrekening bleek het in juli te gaan om 12,2 miljoen euro aan "onzekerheden voor getrouwheid en rechtmatigheid".

De provincie zei destijds dat er ondertussen maatregelen zijn genomen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Uitvoerige test met Uithoflijn

De afgelopen maanden is er uitvoerig getest met de nieuwe tramlijn, zodat er vanaf maandag tien keer per uur een tram kan rijden. Daardoor zouden er 4.320 reizigers per uur van en naar het universiteitsterrein kunnen worden vervoerd.

Tijdens het eerste half jaar blijven er ook elf extra lange bussen beschikbaar. Die kunnen ingezet worden als de capaciteit niet voldoende is of als er een storing is.