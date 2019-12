De politie heeft vrijdag bevestigd dat de uitgebrande Volkswagen Transporter die donderdag in Duivendrecht is aangetroffen inderdaad de vluchtauto van een van de daders van de dodelijke schietpartij op de Escapade in Amstelveen is.

Bij de schietpartij die donderdagavond om 17.15 uur plaatsvond, kwam de 39-jarige Rachid K. om het leven. De politie is op zoek naar getuigen die de vluchtauto hebben gezien of er beeldmateriaal van hebben.

Het gaat om een vluchtauto van het merk Volkswagen, type Transporter, die voorzien is van geblindeerde ramen. Het busje had valse kentekenplaten en is ongeveer twintig minuten na de schietpartij brandend aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht. De politie wil het ook graag weten als mensen in de dagen voor de brand iets verdachts is opgevallen op de Buitensingel.

De doodgeschoten K. was een bekende van de politie. Hij werd voor een sportschool op de Escapade in Amstelveen neergeschoten bij zijn auto terwijl er een vierjarig kind op de achterbank zat. Het kind is ongedeerd gebleven en opgevangen door familie.

Het Parool meldt op basis van ingewijden dat het waarschijnlijk om een liquidatie gaat. K. zou lid zijn van een groepering die op voet van oorlog leeft met de groep rond de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. De politie heeft dit in het kader van het onderzoek nog niet bevestigd.