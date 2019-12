De politie arresteerde vrijdagmiddag op station Amsterdam Sloterdijk een persoon die had gedreigd met een explosief.

Er is geen explosief aangetroffen. De situatie is veilig, meldt de politie. Volgens een woordvoerder van de NS vond de verdachte situatie plaats in een trein.

Het Amsterdamse station werd in verband met de dreiging tijdelijk ontruimd, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Door de inzet van de politie rijden er momenteel minder treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem. Naar verwachting gaat dit tot 14.00 uur duren.