Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag op de tweede dag van de inleidende zittingen in het Marengo-proces laten weten dat het niet wist dat kroongetuige Nabil B. na november 2017 nog steeds over een telefoon beschikte in zijn cel. Het OM wist wel dat B. in de maanden daarvoor een PGP-toestel in de gevangenis had.

In juli van dit jaar vertelde B. op een zitting dat hij enkele maanden na zijn aanhouding in januari 2017 de beschikking had over een Blackberry in zijn cel. Hij had het toestel gekregen via medeverdachte Mohamed Razzouki.

De officier van justitie zei destijds dat het OM niet wist dat B. een telefoon had, maar later bleek dat dit al sinds november 2017 bekend was bij justitie.

B. zei vanuit zijn cel contact te hebben gehad met Ridouan Taghi, Mohamed Razzouki en diens broer Saïd Razzouki. De kroongetuige wilde weten of zijn leven gevaar liep en kreeg te horen dat dit het geval was. Het was voor B. reden om een kroongetuigedeal aan te gaan met het OM.

De toenmalige advocaten van B., onder wie de in september doodgeschoten Derk Wiersum, melden zich in november 2017 bij het OM met het verhaal dat hun cliënt - buiten hun weten om - enige tijd de beschikking had over een telefoon in zijn cel. B. zou echter niet meer over de Blackberry beschikken.

Uit verklaringen van B. en Mohamed Razzouki is gebleken dat de kroongetuige nog wel over een telefoon beschikte. Volgens B. is dit het toestel dat hij had gekregen; volgens Mohamed Razzouki ging het om een ander toestel.

Razzouki zegt dat B. achter aanslag op leven zit

Mohamed Razzouki heeft in oktober verklaard dat B. in december 2017 een moordaanslag op hem heeft laten plegen door hem naar een plek in Utrecht te lokken. Hij werd daar onder vuur genomen, maar overleefde de liquidatiepoging. De moordopdracht zou door B. zijn verstuurd met de telefoon die hij in zijn cel had.

Het OM zei donderdag vooralsnog geen enkele aanwijzing te hebben die de verklaring van Mohamed Razzouki ondersteunt. De man is wel opnieuw gehoord, maar de inhoud van die verklaring is nog niet gedeeld.

De telefoon van B. is onderzocht en daaruit blijkt dat die in de periode van 12 november 2017 tot 23 december 2017 actief is geweest. Of en welke berichten op de telefoon zijn gevonden, is onduidelijk.

Kroongetuige niet bijgestaan door verdediging

De kroongetuige beschikt niet meer over een advocaat sinds zijn tweede advocaat woensdag liet weten te stoppen met zijn verdediging. Het OM wil B. ook zonder advocaat vanaf januari als getuige laten horen bij de rechter-commissaris.

Op de vraag van advocaat Bénédicte Ficq of de kroongetuige bereid is om vragen te beantwoorden zonder dat hij wordt bijgestaan, antwoordde B. "alle opties open" te houden.