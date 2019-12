Robert Oey, de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, krijgt een taakstraf van veertig uur opgelegd voor verboden wapenbezit. Die straf legde de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag op tijdens een besloten zitting.

De 53-jarige filmmaker had volgens het OM een gas/alarm-revolver met een versperring in de loop, waarvoor hij geen vergunning had. Het pistool kan stoffen of gassen afschieten waardoor een ontploffing ontstaat.

Oey verklaarde eerder zelf dat het gaat om een echte revolver die onklaar is gemaakt en gebruikt werd op filmsets.

Het wapen kwam in het nieuws nadat de vijftienjarige zoon van Halsema en Oey in augustus met het nepwapen werd aangehouden in Amsterdam. Oey verklaarde later in een interview met NRC dat het wapen tien dagen lang in de ambtswoning van de burgemeester had gelegen. Halsema kwam hier pas later achter.

Oey heeft twee weken om tegen de uitspraak in verzet te gaan. Als hij dat doet, zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.