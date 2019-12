Tientallen boeren zijn vrijdag rond 6.00 uur met tractoren Amsterdam binnengereden voor het boerenprotest op de Dam. De boeren demonstreren daar van 12.00 tot 16.00 uur tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Sommige tractoren zijn voorzien van vlaggen en spandoeken met teksten als 'No farmers, no food' (geen boeren, geen eten). De boeren nemen eten mee naar de Dam en nodigen Amsterdammers uit om te komen brunchen.

Burgemeester Femke Halsema heeft met de organisatie Agractie Nederland afgesproken dat er maximaal 25 tractoren bij het protest op de Dam aanwezig mogen zijn. De organisator liet vorige week echter weten veel meer tractoren te verwachten.

Ook in Den Bosch verzamelen honderden boeren zich om 10.00 uur bij het stadhuis. Dit doen ze omdat de provincie Noord-Brabant vrijdag over een pakket stikstofmaatregelen stemt. Die maatregelen zijn volgens de boeren een stuk strenger dan in andere provincies.

Boerenprotest Den Bosch

Voor het provinciehuis hebben zich zo'n 75 tractoren verzameld. (Foto: Pro Shots)

Boeren vertrouwen stikstofmetingen van RIVM niet

De boeren in Nederland zijn boos over metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit die metingen blijkt dat agrarische bedrijven voor meer dan 40 procent verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van stikstof in Nederland. De boeren menen echter dat de metingen niet goed zijn verricht. Zo zou de meetapparatuur te dicht bij veestallen staan en zou het RIVM de volledige onderzoeksresultaten niet willen delen.

Ook zouden de berekeningen strenger zijn dan in de rest van Europa, waardoor de Nederlandse boeren meer last van dergelijke metingen hebben dan andere Europese boeren. Volgens het RIVM gaat het echter om stikstofberekeningen volgens internationale standaarden.