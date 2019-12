De geschorste hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen gaat het Openbaar Ministerie (OM) en de onderzoekscommissie die zijn relatie met ambtsgenoot Marianne Bloos onderzocht aanklagen. Dat bevestigt de advocaat van Van Nimwegen in de Volkskrant.

Van Nimwegen, die werkzaam was als procureur-generaal, werd in april 2019 door het OM geschorst omdat hij zou hebben gelogen over zijn relatie met Bloos, de hoofdofficier van het Functioneel Parket.

Volgens de advocaat van Van Nimwegen is het rapport "onzorgvuldig" en "onevenwichtig". Er zou zijn gerommeld met formuleringen en er zou bewijs achter zijn gehouden. Verklaringen zouden onjuist in het rapport zijn samengevat. Ook zouden negatieve verklaringen over de ex-hoofdofficier als geloofwaardig worden bestempeld.

Daarnaast vindt Van Nimwegen dat hij nauwelijks kans op wederhoor heeft gehad, omdat hij verklaringen slechts deels mocht inzien, bevestigt zijn advocaat. Ook zou zijn reactie niet in het rapport verwerkt zijn.

Volgens de Volkskrant wil hij dat het OM en de onderzoekscommissie zich voor de rechter moeten verantwoorden voor onrechtmatig handelen en de door hem geleden schade.

'Niets duidt op niet-integer handelen van Van Nimwegen'

Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft op verzoek van Van Nimwegen contra-expertise uitgevoerd. Volgens hem duidt "niets erop dat er niet-integer gehandeld" is door de oud-topman van het OM.

Het college van procureurs-generaal en de commissie willen niet reageren. Ze gaan de dagvaarding van de advocaat van Van Nimwegen bestuderen.