Bij een schietpartij in Amstelveen is donderdagmiddag een persoon om het leven gekomen, meldt de politie.

Er is een onderzoek ingesteld en de omgeving bij een sportschool aan de Escapade is ruim afgezet. Het Parool meldt op basis van ingewijden dat het waarschijnlijk om een liquidatie gaat.

De politie meldt op Burgernet dat de vermoedelijke daders zijn vertrokken in een zilveren Volkswagen Transporter met geblindeerde achterruiten. Deze is een half uur na de schietpartij uitgebrand aangetroffen in Duivendrecht.

De politie raadt ooggetuigen af de verdachten zelf te benaderen.