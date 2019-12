Bij een schietpartij in Amstelveen is donderdagmiddag een 39-jarige man uit de stad om het leven gekomen, bevestigt de politie aan NU.nl. Hij was een bekende van de politie.

De man werd doodgeschoten bij zijn auto voor een sportschool aan de Escapade. Op het moment dat hij werd doodgeschoten, zat er een vierjarig kind op de achterbank. Het kind is ongedeerd gebleven en opgevangen door familie.

Er is een onderzoek ingesteld en de omgeving rond de sportschool is ruim afgezet. Het Parool meldt op basis van ingewijden dat het waarschijnlijk om een liquidatie gaat.

De politie meldt op Burgernet dat de vermoedelijke daders zijn vertrokken in een zilveren Volkswagen Transporter met geblindeerde achterruiten. Deze is een half uur na de schietpartij uitgebrand aangetroffen in Duivendrecht.

De politie is een groot onderzoek gestart en roept getuigen zich te melden.