Kroongetuige Nabil B. was donderdag door een fout te zien op het beeldscherm in de perskamer tijdens een inleidende zitting in het proces tegen Ridouan Taghi. De voorzitter van de rechtbank stond via een videoverbinding in contact met B. en juist dat moment kwam in beeld.

Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt het incident en zegt dat er wordt uitgezocht hoe dit fout kon gaan. Het scherm ging na ontdekking van de fout snel op zwart.

De kroongetuige volgt de inleidende zitting in het proces Marengo vanaf een geheime locatie en het is van groot belang dat hij wordt afgeschermd.

Eerder werd al door een fout van het Openbaar Ministerie (OM) de foto van B. opgenomen in het strafdossier dat inzichtelijk is voor alle verdachten in deze zaak.

B. heeft zeer belastende verklaringen afgelegd in het proces tegen Ridouan Taghi, zijn vermeende rechterhand Saïd Razzouki en de criminele organisatie waaraan zij leiding zouden hebben gegeven. De mannen worden gezocht voor het opdracht geven van meerdere moorden en pogingen daartoe.

Kroongetuige heeft op dit moment geen advocaat

Donderdag vindt opnieuw een inleidende zitting plaats in het proces tegen Taghi. Eerder werd al duidelijk dat B. geen advocaat meer heeft nadat zijn tweede advocaat woensdag officieel zijn verdediging staakte. Zijn andere advocaat Derk Wiersum werd in september geliquideerd, vermoedelijk vanwege zijn werkzaamheden voor B.

Het OM wil desondanks dat B. vanaf januari als getuige wordt gehoord. De kans dat hij hier zonder raadsman aan meewerkt is overigens niet heel groot.