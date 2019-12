Een 57-jarig lid van de motorclub Caloh Wagoh is maandag aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie die op 31 januari 2017 in Amsterdam Osdorp plaatsvond. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De verdachte betreft een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het gaat om de moord op de 25-jarige Justin Jap Tjong.

Donderdag is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten zijn voorarrest met twee weken te verlengen.

De aanhouding komt voort uit een langer lopend onderzoek naar verschillende liquidaties waarbij leden van Caloh Wagoh betrokken zouden zijn. Hierbij zijn een kleine duizend gegevensdragers in beslag genomen "waar nog iedere dag nieuwe informatie uit komt", aldus het OM.

In de zaak tegen Caloh Wagoh staat donderdag 19 december een inleidende zitting gepland.

Slachtoffer betrokken bij liquidatie

Jap Tjong was vermoedelijk betrokken bij de vergismoord op de 31-jarige Hakim Changachi, die op 12 januari 2017 op de Faustdreef in Utrecht werd doodgeschoten. De man zou de bestuurder zijn geweest van de auto waarin de schutters zijn gevlucht.

Vergismoord reden Nabil B. naar politie te stappen

Ook kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi, Nabil B., was betrokken bij de vergismoord op Changachi. Zijn vriendschappelijke band met die familie was reden om naar de politie te stappen en verklaringen af te leggen tegen Nederland meest gezochte crimineel.

Onlangs werd duidelijk dat het OM Taghi ervan verdenkt moordopdrachten aan Caloh Wagoh te hebben verstrekt. Of de liquidatie van Jap Tjong daar één van is, is niet duidelijk.