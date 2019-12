De Nederlandse arts die met lassakoorts was opgenomen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is genezen en uit het ziekenhuis ontslagen, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag bekendgemaakt.

De arts was samen met een Nederlandse collega besmet geraakt tijdens werkzaamheden in een ziekenhuis in Sierra Leone. De andere arts was eerder naar Nederland teruggekeerd. Hij werd in de nacht van 19 op 20 november gerepatrieerd en naar het LUMC in Leiden gebracht, waar hij enkele dagen na zijn opname overleed.

De tweede patiënt werd eveneens gerepatrieerd en op 23 november in het ziekenhuis in Utrecht opgenomen, omdat de veiligheidsmaatregelen voor de eerdere patiënt in het LUMC een groot beslag legden op de beschikbare capaciteit.

In het ziekenhuis in Sierra Leone waren ook enkele andere Nederlandse hulpverleners werkzaam. De Nederlandse hulpverleners die contact met de twee besmette artsen hebben gehad, zijn ook teruggekeerd. De zorgverlening in het ziekenhuis is volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) overgenomen door andere artsen.

Lassakoorts is een zeldzame ziekte

Lassakoorts is een zeldzame ziekte die vooral in West-Afrika voorkomt. De meeste mensen krijgen na een besmetting geen gezondheidsklachten, maar ongeveer een op de tien krijgt te maken met ziekteverschijnselen die soms zo erg zijn dat ze erdoor overlijden.

Besmette mensen kunnen alleen anderen besmetten als zij zelf ook klachten hebben, benadrukt het RIVM. Om die reden heeft het instituut in samenwerking met de GGD in kaart gebracht met wie de patiënten contact hebben gehad. Bij deze personen, die tijdelijk tweemaal per dag hun temperatuur moeten meten, is tot dusver geen lassakoorts vastgesteld.

De ziekte komt zelden voor in Europa. De laatste melding dateert van 2016. Het ging om iemand die vanuit Sierra Leone naar Duitsland was gereisd. In de afgelopen veertig jaar is de ziekte twee keer in Nederland vastgesteld. De laatste keer was in 2000 bij een ernstig zieke chirurg die tot kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was.