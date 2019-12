De rijksrecherche is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland. Volgens NRC verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) de twee van het lekken van vertrouwelijke politiegegevens naar die krant.

Een woordvoerder van het OM wil in gesprek met NU.nl "in het belang van het onderzoek" niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

NRC schrijft donderdag dat een van de gearresteerde personen een hoofdagent is. Zij kaartte in de rol van klokkenluider misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade aan, waarnaar inmiddels ook een onderzoek zou lopen. De vrouw wordt volgens de krant verdacht van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte, het doen van valse aangifte, meineed en computervredebreuk.

Een collega, die de vrouw steunde, is volgens de krant opgepakt op verdenking van het mogelijk verstrekken van vertrouwelijke politiegegevens aan onbevoegden.

Teamchef beschuldigd van aanranding

Nadat de hoofdagent melding had gemaakt van de misstanden in Den Haag bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK), zou ze zijn weggepest door haar collega's in de Schilderswijk. Een teamchef van de politie Haarlemmermeer, die de vrouw kende uit zijn tijd in Den Haag, zou haar vervolgens in maart een veilige werkomgeving in de Noord-Hollandse gemeente hebben beloofd.

De chef legde eind september echter noodgedwongen zijn werk neer vanwege beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie ten opzichte van de vrouw. Hij zou de hoofdagent via appjes seksuele voorstellen hebben gedaan.

In het interne onderzoek dat tegen hem loopt, zouden de telefoons van de twee gearresteerde agenten zijn uitgelezen. Volgens NRC zou zo aan het licht zijn gekomen dat zij contact hadden met de krant.