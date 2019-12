De politie heeft dinsdag een huurbus met 400 kilo MDMA-kristallen aangehouden op de A2 ter hoogte van het Brabantse Liempde. De hoeveelheid MDMA heeft een straatwaarde van 10 miljoen euro.

De bestuurder van de bus, een 29-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden op verdenking van bezit en vervoer van verdovende middelen en zit op dit moment nog vast voor verhoor. De drugs en het busje zijn door de politie in beslag genomen.

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid hielden de bus aan. Bij de controle troffen de agenten een grote hoeveelheid dozen aan, waarin plastic zakken met een bruine substantie zaten. Vanwege de sterke anijsgeur vermoedden de agenten dat het ging om MDMA, wat uit nader onderzoek bevestigd werd.

In het onderzoek naar de herkomst van de verdovende middelen heeft de politie donderdag een inval gedaan bij een voormalige lid van de Hells Angels en een huidig lid van motorclub Bandidos. Bij die huiszoekingen heeft de politie niks aangetroffen.

MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen, maar wordt ook puur verkocht. De pure MDMA ziet eruit als zandkleurig kristallen. De drugs is inmiddels vernietigd.

Dinsdagavond werd ook een busje met drugsafval aangetroffen op de A2 bij Liempde. Volgens een woordvoerder van de politie hebben de twee zaken niets met elkaar te maken.

Verbetering: In dit bericht stond eerder dat het ging om 100 miljoen euro aan straatwaarde. Dat was op basis van een politiebericht met een typefout erin. De juiste straatwaarde is 10 miljoen euro.