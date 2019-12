De vader van de zes in de boerderij in Ruinerwold verborgen kinderen, kan niet praten doordat hij jaren geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het Openbaar Ministerie (OM) is op zoek naar een andere manier om hem te verhoren, bevestigt een woordvoerder donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Het was al eerder bekend dat de man vanwege zijn gezondheidssituatie moeilijk te verhoren was. Nu blijkt dat hij helemaal niet kan praten, is om het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) om advies gevraagd.

De advocaat van de vader stelt daarnaast ook tegenover de krant dat zijn cliënt wel kan lezen, maar niet kan schrijven. Een woordvoerder van het OM zegt tegen NU.nl dat deze week of volgende week al advies gegeven kan worden over het verhoor. Wat dit voor gevolgen voor de strafzaak tegen Van D. heeft, is nog niet bekend. Op 21 januari 2020 staat de eerste zitting gepland.

Van D. wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn kinderen. Al voor het gezin naar de boerderij was verhuisd, waren zij vertrokken.

Zowel Van D. als klusjesman Josef B. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de kinderen. Aan deze verdenking is ook toegevoegd dat de vader en de klusjesman een 69-jarige man uit Oostenrijk maandenlang zouden hebben vastgehouden in 2009. Het is niet bekend om wie dit gaat.

Het gezin werd begin oktober ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen aan de bel trok in een lokale kroeg. Hierop hebben agenten de boerderij doorzocht en in een kleine af te sluiten ruimte de overige vijf kinderen en de vader gevonden.