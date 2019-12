In Nieuwegein is donderdagochtend een explosief aangetroffen, meldt de politie. Een aantal woningen in de omgeving van de Herteweide is uit voorzorg ontruimd.

De omgeving is ruim afgezet zodat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het explosief onschadelijk kan maken.

Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen om wat voor explosief het gaat. Volgens RTV Utrecht sloeg een bewoner alarm nadat hij verdachte kleding had aangetroffen in zijn kliko. Hierop zou het explosief zijn gevonden.

Het gebeurt met enige regelmaat dat er explosieven worden aangetroffen bij horecazaken of woningen. Het gaat dan vaak om handgranaten. In de nacht van dinsdag op woensdag werden bijvoorbeeld nog explosieven gevonden bij een woning en een horecazaak in Noordwijk aan Zee.