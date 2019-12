Komend weekend zijn de vallende sterren van de meteorenzwerm Geminiden boven het land te zien. De grootste kans op het zien van een vallende ster is in de nacht van zaterdag op zondag, maar daarvoor moet je wel op een donkere plek staan, zegt Weerplaza donderdag.

Het hoogtepunt van de jaarlijkse meteorenzwerm is aan het begin van de nacht: dan zijn ongeveer 21 vallende sterren per uur te zien.

Hoewel het weer komend weekend vrij wisselvallig zal zijn, wordt de meeste bewolking pas later in de nacht van zaterdag op zondag verwacht. De grootste kans op het zien van de vallende sterren, is daarom ook rond 1.00 uur, als de meteorenzwerm op zijn hoogtepunt is.

Wie de vallende sterren wil zien, moet volgens Weerplaza wel op een donkere plek staan. De volle maan veroorzaakt in de nacht van zaterdag op zondag veel licht, wat het zicht op de vallende sterren beperkt.

De vallende sterren van de Geminiden zijn minieme deeltjes steen en gruis die afkomstig zijn van de planetoïde Phaethon. Elk jaar rond dezelfde tijd komt de aarde in haar baan rond de zon door die wolk.

Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt, is dat te zien als een kort, gelig lichtspoor aan de hemel: een meteoor.