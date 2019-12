De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), spant een kort geding aan tegen de boeren die op 18 december mogelijk de bevoorrading van supermarkten willen blokkeren, zo meldt een woordvoerder donderdag. De supermarkten verwachten namelijk een schade van miljoenen euro's.

Een grote groep boeren gaat volgende week woensdag opnieuw protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hoe die acties eruitzien en waar ze plaatsvinden, is niet duidelijk. Er zijn geruchten over het blokkeren van de wegen naar distributiecentra.

Organisator Farmers Defence Force (FDF) gaf woensdag aan door te willen gaan met de acties, ook nadat een advocaat namens het CBL een brief had gestuurd. Daarin werd een ultimatum gesteld: als FDF niet voor donderdag 10.00 uur uitsluit dat de supermarkten worden gedupeerd, dan volgt er een kort geding. Inmiddels is deze deadline verstreken.

De nieuwe actie wordt groter dan de protesten van de afgelopen tijd, denkt FDF. In tegenstelling tot de vorige demonstraties, die meermaals problemen opleverden voor het verkeer, gaat het aanstaande woensdag om een landelijke actie in alle provincies. Het CBL hoopt via de rechter te voorkomen dat de supermarkten hierdoor in de problemen komen.