De brandstofstoring op Schiphol op 24 juli van dit jaar werd veroorzaakt door een losse nuldraad, concludeert onderzoeksbureau TNO donderdag.

De fout is vermoedelijk al in februari ontstaan tijdens werkzaamheden. Doordat een elektrische installatie op de nuldraad werd aangesloten, zijn voedingen doorgebrand.

Een nuldraad zorgt ervoor dat stroom van elektrische apparaten wordt afgevoerd.

Ook op 9 augustus was er een brandstofstoring op Schiphol. Volgens TNO is er geen verband tussen de twee storingen in de brandstoftoevoer: de storing in augustus kwam door een aantal valse noodstopalarmen.

Door de storing op 24 juli konden vliegtuigen 8,5 uur lang niet tanken. Er werden driehonderd vluchten geannuleerd. Hierdoor liepen tienduizenden passagiers vertraging op.