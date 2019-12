Kroongetuige Nabil B. heeft nog geen nieuwe advocaat gevonden, werd donderdag duidelijk op een inleidende zitting in het proces Marengo. Zijn raadsman heeft onlangs laten weten te stoppen met de verdediging. B.'s andere advocaat Derk Wiersum werd in september van dit jaar doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten dat het verhoor van B. door de dood van Wiersum vertraging heeft opgelopen. De verhoren zullen vanaf 7 januari plaatsvinden en het ontbreken van een verdediging staat dit volgens de officier van justitie niet in de weg.

Er staan inmiddels zeventien verdachten terecht op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich richt op het plegen van moorden. De groep die onder leiding van Ridouan Taghi zou staan, wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende liquidaties en pogingen daartoe.

Taghi en zijn vermeende rechterhand Saïd Razzouki zijn nog altijd voortvluchtig. De tips die tot hun aanhoudingen leiden, leveren elk een beloning van 100.000 euro op.

Ook Taghi heeft geen advocaat meer sinds Inez Weski in de herfst zijn verdediging in deze zaak neerlegde. Hij liet echter weten geen nieuwe advocaat te willen.

Wederom strenge veiligheidsmaatregelen

Ook donderdag waren er weer vele veiligheidsmaatregelen getroffen rondom het Justitieel Complex Schiphol, waar de rechtszaak plaatsvindt.

Er mogen ook geen beelden van de zitting worden gemaakt; alleen het maken van audio-opnamen is toegestaan. Een journalist die een foto maakte van de persruimte waarin de zittingszaal zichtbaar was op een scherm, werd gevraagd te vertrekken. De persoon in kwestie had de foto zelf al verwijderd.