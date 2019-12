De Noord-Zuidlijn in Amsterdam zal binnen het komende decennium doorgetrokken worden naar Schiphol en Hoofddorp. Dat schrijft de Volkskrant donderdag. Nu eindigt de metrolijn nog op station Amsterdam-Zuid.

De krant baseert zich op bronnen binnen de zeven partijen die bij dit project betrokken zijn, waaronder de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de NS, spoorbeheerder ProRail, luchthaven Schiphol en de KLM.

Het doortrekken van de metrolijn moet een oplossing bieden voor dichtslibbende wegen en overvolle treinen en perrons op het traject Schiphol-Amsterdam.

De metrolijn gaat vrijwel overal bovengronds rijden, parallel aan de A4. Op de luchthaven krijgt de lijn een eigen station. Dat de metro doorrijdt naar Hoofddorp is op speciaal verzoek van de gemeente Haarlemmermeer. De totale kosten voor dit project worden geschat op minstens 3 miljard euro.

De zeven partijen willen zelf investeren in de nieuwe verbinding, maar hopen op een forse financiële bijdrage van het Rijk. NS-bestuursvoorzitter Roger van Boxtel zegt in de krant: "Het Rijk wil plannen zien om Nederland toekomstbestendig te maken, zoals op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. We hebben twee jaar aan dit plan gewerkt en bij het ministerie is de deur voor ons opengegaan."

Van Boxtel vindt het een project van nationaal belang. "Ik hoor de kritiek al, over dat Amsterdam en regio altijd voorgaan. Dat is onzin. Als het tussen Schiphol en Amsterdam vastloopt, en dat doet het nu, dan heeft heel Nederland daar last van."

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn is in juli 2018 geopend en rijdt voor het grootste gedeelte onder de historische binnenstad. De bouw ervan heeft jaren langer geduurd dan gedacht en kostte met 3 miljard euro drie keer zoveel als begroot.